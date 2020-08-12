شعراوي: اكتمال فتح جميع لجان انتخابات "الشيوخ" بكل محافظات الجمهورية

كتب- محمد نصار:

تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، متابعة سير عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات؛ للتأكد من بدء العمل في جميع اللجان، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اكتمال فتح جميع اللجان في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكل وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة.

وقام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع عدد من المحافظين؛ للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات بسهولة ويُسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كل اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وأشاد شعراوي بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول في انتخابات مجلس الشيوخ؛ خصوصًا الشباب، مؤكدًا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء في جميع ربوع البلاد.

وقال وزير التنمية المحلية إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب؛ ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر، مطالبًا المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الثاني والأخير للانتخابات؛ لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرارها.