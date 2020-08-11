أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

حسين زين يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. ويؤكد: شاشات الهيئة تتابع التصويت أولا بأول

03:52 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
حسين زين يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. ويؤكد: شاشات الهيئة تتابع التصويت أولا بأول

حسين زين يدلي بصوته

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية وأحد ركائز البناء الديمقراطي الذي يؤكد على ما نعيشه اليوم من حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام كافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها صورة حية مباشرة من كافة محافظات مصر لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والاصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي.

وأضاف حسين زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كافة الامكانيات الفنية والهندسية لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقة بمصداقية ومهنية ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.

IMG-20200811-WA0041

حسين زين مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للإعلام

الخبر التالى:

رئيس هيئة الاستثمار يبحث خطط "أمازون" الحالية والمستقبلية للتوسع في الأسواق المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تريد احتكار النيل والمياه ثروتنا وحقنا استغلالها