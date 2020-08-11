وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- أسامة علي:

أدلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم، في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، حيث تقام الانتخابات يومي 11- 12 أغسطس الجاري.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها لكل المصريين بالخارج؛ لحرصهم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هذه النسخة رغم ظروف تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيدة بجهد الدولة المصرية في استحداث آليات جديدة كالبريد السريع كوسيلة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للمرة الأولى؛ بهدف الحفاظ على حياة المصريين بالخارج من خلال منع التجمعات وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقهم في المشاركة في هذه العملية الانتخابية المهمة رغم الظروف الوبائية، لتعد تجربة جديدة كليا سنعمل على تقييمها مع مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات وتعظيم استخدامها في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس الجاري، لم يرد إليها أية مشكلات أو صعوبات، وإنما بعض الاستفسارات من الناخبين بالخارج حول طرق التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وغيره من الاستفسارات البسيطة، ما يعكس ذلك نجاح تجربة البريد السريع في أولى استخداماته بالاستحقاقات الدستورية.

وأكدت "مكرم" بعد تصويتها في انتخابات مجلس الشيوخ أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، مضيفة أن الاستحقاقت الدستورية تمثل عُرسا حقيقيا يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج في نفس الوقت.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.