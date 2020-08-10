أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الأوقاف: 114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

10:36 م الإثنين 10 أغسطس 2020
الأوقاف: 114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة صكوك الأضاحي بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو 10 ملايين جنيه، عن العام الماضي، و82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.

وأشارت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه يجري الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة.

ووجهت وزارة الأوقاف، تحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله. ​

وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي عيد الأضحي

الخبر التالى:

​"الصحفيين": عقد لجنة قيد تحت التمرين عقب "المشتغلين" مباشرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين