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القومي للإعاقة: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ وإجراءات التيسير على المعاقين

12:13 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
القومي للإعاقة: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ وإجراءات التيسير على المعاقين

انتخابات الشيوخ

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء عمل غرفة العمليات المشكلة من المجلس لمتابعة إجراءات تصويت ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس.

كما تتلقى الغرفة التقارير من متابعي المجلس بكافة المحافظات وداخل اللجان لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.

ومن المقرر أن تتلقى غرفة العمليات الشكاوى والاستفسارات من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بشأن عملية التصويت وآلياتها والإجراءات المتبعة أو ما يتعلق بكل مجريات اليوم الانتخابي من خلال متابعي المجلس أمام اللجان الانتخابية ومن خلال وسائل التواصل التي أعلنت عنها غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪وتلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس أب على أرقام (01285588657 – 01551816614) أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ ؛ وذلك تيسيرا على مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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