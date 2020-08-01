القوى العاملة: تعيين 1162 شابًا بالقليوبية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1162 شاباً بالقليوبية، من بينهم 14 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 440 فرصة عمل، بجانب إصدار 214 شهادة قياس مستوى المهارة، و520 كارنية مزاولة الحرفة.

وبحسب بيان اليوم، قالت إيمان السيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إن المديرية سجلت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة نحو 30 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين بالإدارة 19002 عامل، كما صرفت نحو 14 ألف جنيه لـ7 منح لمولود جديد، و15 ألفاً لـ5 منح زواج، و 4 ألاف جنيه منحتين وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، ليصل إجمالي ما تم صرفه 33 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية لـ 14 عاملا.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 130 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.