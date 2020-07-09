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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في تشاد

06:51 م الخميس 09 يوليه 2020
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في تشاد

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون تابعون لداعش اليوم، عبر تفجير لغم أرضي انفجر لدى مرور آلية عسكرية، في كالام بمنطقة بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأكدت المنظمة، أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وتقدمت المنظمة، بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الإرهاب تشاد هجوم إرهابي

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