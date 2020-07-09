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إقلاع 19 رحلة من مطار القاهرة تقل 2145 راكبًا

03:26 م الخميس 09 يوليه 2020
إقلاع 19 رحلة من مطار القاهرة تقل 2145 راكبًا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بدول العالم على متنهم 2145 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار: شهدت صالات السفر إقلاع 19 رحلة دولية إلى لندن ونيويورك وبروكسل وميلانو وباريس والإمارات والكويت والسعودية واليمن والعديد من الوجهات المختلفة الأخرى بغالبية عواصم العالم.

وأضافت المصادر: اتخذت سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأشارت المصادر، إلى مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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