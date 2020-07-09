وحيد أهله.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل مقتل مصري دهسًا بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت مستحقات الضحية المصري عادل حلمي المتوفي في حادث دهس في منطقة الوفرة بدولة الكويت، للتأكيد من صرفها لذويه.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير، تقريرًا عاجلًا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف فيه أنه تواصل مع مسؤول المزرعة المهندس الزراعي أحمد عبدالعزيز، الذي أكد أن كفيله عمر شرار العازمي، تعهد بصرف راتب المتوفي حتى تكبر ابنته البالغة من العمر 3 أشهر.

وأكد أن "العازمي"، قطع عهدًا على نفسه بالوقوف إلى جانب أسرة المصري الذي كان يعمل -قبل وفاته- في مزرعته بالوفرة، والذي فارق الحياة دهساً، وهو يطارد مجموعة من اللصوص أثناء توجهه إلى عمله في المزرعة، حيث شاهد مجموعة من اللصوص يسرقون حديدًا منها بسيارة لوري، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويصمت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وعندما حمله زملاؤه لنقله إلى المستوصف فارق الحياة قبل أن يصل إليه.

وكان الفقيد يعمل في مزرعة "العازمي" منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته، بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضي وتزوج وجلس في بلده مدة شهر واحد، وعاد إلى الكويت.

وكانت الحادثة وقعت في منطقة الوفرة، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم عثروا عليه جثة هامدة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، للمعاينة ونقل الجثمان إلى الطب الشرعي.

ودلت المعاينة الأولية على أنه تعرّض للدهس، بسبب وجود آثار لإطارات في المكان، وتم رفع الجثة بأمر المحقق وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية دهس ووفاة، ومخاطبة المباحث بإجراء التحريات ومعرفة الداهس وضبطه، والبحث عن كاميرات مراقبة قريبة من الموقع، للتأكد إن كان الحادث متعمداً أم لا.