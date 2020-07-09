وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"

كتب- محمد عبدالناصر:



عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي محافظة القاهرة، بحضور الجهات ذات الصلة، ومسئولي الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو".



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومي، والذي يُعد من أهم مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.



وأوضح الوزير، أنه تم أيضاً استعراض موقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلي" + دور أرضي "تجاري" + دور أول "جراج علوي" + 16 دورًا سكنيًا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضي "تجاري" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).



تجدر الإشارة إلى أن منطقة "مثلث ماسبيرو" تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالي 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومبنى وزارة الخارجية، وفندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية.



وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.