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فرج عامر: السيسى أول قائد في تاريخ مصر يفتح ملف المناطق العشوائية

01:57 م الأربعاء 08 يوليه 2020
فرج عامر: السيسى أول قائد في تاريخ مصر يفتح ملف المناطق العشوائية

محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة استثمار مليارات الجنيهات لتوفير "حياة كريمة"، بمثابة دليل قاطع على أن الرئيس السيسي، هو أول قائد في تاريخ مصر يعطى ملف المناطق العشوائية الخطرة هذا الاهتمام الكبير ويفتح هذا الملف الذي ظل منسيًا لأكثر من نصف قرن.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم، أن إنجازات الدولة المصرية في ملف العشوائيات حققت فيه نجاحات غير مسبوقة في تاريخها الحديث وأكبر دليل على ذلك المشروعات المهمة التي افتتحها الرئيس السيسي لصالح أهالينا البسطاء والفقراء من الشعب المصرى العظيم.

وتابع: "الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل حق السكن لغير القادرين هو حق رئيسي وجوهري من حقوق الإنسان المصري".

ووجه النائب محمد فرج عامر، التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي وفر الآلاف من الوحدات السكنية لغير القادرين بالمجان مع تجهيزها لهم على أعلى مستوى، مؤكدًا أن ماحدث من اهتمام كبير من الدولة بإزالة المناطق العشوائية الخطرة وتوفير وحدات سكنية لقاطنيها يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

محمد فرج عامر مجلس النواب المناطق العشوائية السيسى

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