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مطار شرم والغردقة يستقبلان رحلتين سياحيتين من أوكرانيا وسويسرا

06:33 م الإثنين 06 يوليه 2020
مطار شرم والغردقة يستقبلان رحلتين سياحيتين من أوكرانيا وسويسرا

وصول رحلات سياحية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة الدوليين، طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وسويسرا، على متنهما 286 سائحًا، في زيارة لقضاء إجازة بالفنادق السياحية في المدينتين بعد استئناف حركة الطيران في المطارات المصرية.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 191 سائحًا، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل 95 سائحًا.

وأضافت المصادر، أن فرق العلاقات بالمطارين بالتنسيق مع مسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظتين، استقبلوا السائحين بالورود وقدموا لهم الهدايا التذكارية.

يذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع أوائل يوليو الجاري، استقبلت مدينة شرم الشيخ حوالي 12 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة حوالي 7 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 3000 سائح، من بينهم 11 سائحًا روسيًا وألماني وبلجيكي.

مطار شرم الشيخ مطار الغردقة أوكرانيا سويسرا رحلات سياحية

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