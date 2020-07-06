دور جديد للتواصل المجتمعي ومواجهة الفساد.. أبو العينين مشيدًا بوجود مستشار عسكري بكل محافظة

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إنه يهنئ القوات المسلحة والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30 يونيو والإنجازات التي تحققت بعدها ونراها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تعديل قانون منظمات الدفاع الشعبي، وقانون التربية العسكرية بمرحلتَي التعليم الثانوي والعالي.

وأشاد النائب بجهود القوات المسلحة على كل المستويات، قائلًا: تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك خطًّا أحمر لن يتخطاه أحد، كانت رسالة للعالم كله، ولم تأتِ من فراغ وإنما من شعب يقف خلف القوات المسلحة المخلصة.

وأضاف أبو العينين: القوات المسلحة فخر لكل مصري، متوجهًا بالتحية إلى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن، لافتًا إلى أننا نرى الجيش المصري ترتيبه يتصاعد ليصل إلى العاشر على مستوى العالم، والرابع على المستوى البحري عالميًّا.

وأشار النائب إلى أن تعديل قانون منظمات الدفاع الشعبي، وقانون التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، يمثل أهمية كبيرة، قائلًا: من المهم تعليم المواطنين في كل المحافظات، عبر وجود مستشار عسكري في كل منها، الانضباط والالتزام والوطنية ومكافحة الفساد من المنظومة العسكرية، مشيرًا إلى أن غرس القيم العسكرية مهم جدًّا.

وأشار أبو العينين إلى الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية وسرعة الإنجاز، قائلًا: القوات المسلحة لا تدخل أي مشروع إلا ويكتب له النجاح، وشاهدنا ما تم من نجاحات كبيرة في ملف التنمية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تنهي المشروع في سنة واحدة، والذي كان يأخذ ١٠ سنين لحد ما يخلص، فهي لديها قدرة على الالتزام والانضباط.

وتابع النائب: كل يوم نحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا من الإنجازات، بفضل القوات المسلحة وتوجيهات القيادة السياسية، متابعًا: وعد بمصر جديدة وهو ما يحدث بالفعل، ونرى زيادة في النمو وتراجعًا في معدلات البطالة بفضل وجود إرادة وزعيم قوي كل يوم يحقق رقما قياسيا وما زلنا نعمل ونحقق معدلات تنمية رغم أزمة (كوفيد ١٩) والتي أدت إلى تراجع اقتصاد دول كبرى، ورغم ذلك مصر تحقق نسب تنمية مرتفعة، لافتًا إلى أن القانون سيؤدي إلى تواصل مجتمعي مع المواطنين؛ للوقوف على مشكلاتهم والقضاء على الفساد.