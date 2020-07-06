بإجمالي استثمارات مليارَي جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان، طريق الواحات، بطول (٣٠) كم، ويضم (٨) كبارٍ، ونفقًا، وعدد (٦) كباري مشاة، والذي يتم تنفيذ أعمال التطوير به بإجمالي استثمارات ٢ مليار جنيه.

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إلى أن المشروع يستهدف تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم يضم 3 حارات، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه؛ بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة/ الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

وتشمل الأعمال الصناعية بالطريق إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدال كبارٍ بها؛ للحد من حوادث السيارات على الطريق، ومنها كوبري2 -الذي يُعد أكبر عمل صناعي على طريق الواحات- و يتم تنفيذه على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي؛ لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 87% ، وينتهي العمل بها في 15 يوليو.

كما تشمل تلك الأعمال كوبري 3 الذي يتم تنفيذه من خلال عمل دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة/ الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وجار عمل الفواصل، وكوبري 6 الذي يتم تنفيذه من خلال دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل التجريبي، بينما كوبري 18 يتم من خلال دوران علوي بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات، وتم التشغيل التجريبي له، بينما تقاطع رقم 8 عبارة عن تنفيذ نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات بنسبة إنجاز 5% وتاريخ الانتهاء من تنفيذه في 31 أكتوبر المقبل، حيث تم البدء في التنفيذ وجار نقل المرافق المتعارضة، ويوجد في المشروع 6 كباري مشاة.

وقال الشربيني: تصل نسبة الإنجاز الكلية الخاصة بالطريق الرئيسي والطريق الداعم دون طبقة سطحية حتى تاريخه إلى 60%، مع استثناء ما تم إرجاؤه من أعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 30 يوليو.

وتفقد رئيس الوزراء الطريق الدائري الجنوبي، بإجمالي استثمارات 950 مليون جنيه، بطول (٢٢) كم، وعدد ٤ حارات لكل اتجاه بالإضافة إلى طريق شاحنات ٢ حارة للاتجاه الواحد، وعدد (٢) كوبري.

وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط كل المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

وتستهدف الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكبارٍ؛ للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل كوبري 13 والذي يتم تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع طريق الأوسطي، وتم التشغيل التجريبي له، وكوبري 15؛ وهو كوبري تقاطع الطريق الدائري الجنوبي مع خط سكة الحديد الفيوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في 31/12/2020؛ نظراً لقيام هيئة السكة الحديد بنقل مسار السكة الحديد القائم إلى مسار جديد، ومن المتوقع إنهاء تنفيذ أعمال الطرق في 31 ديسمبر المقبل، وتم التشغيل التجريبي لجزء من الطريق من تقاطع 1 مع طريق الواحات حتى كوبري 15 بنسبة 90% من الطريق، كما أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية في 31/12/2020، وتصل نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه إلى 97%.

وتابع رئيس الوزراء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق لعدد من مشروعات الطرق؛ ومنها أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر، بطول (١٢) كم، وبتكلفة ١٦٦ مليون جنيه، وتبلغ نسبة الإنجاز به ٥٥%، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه وذلك ليلبي احتياجات المرور لأنه يمثل شريانًا رئيسيًّا للمدينة يربط طريق وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية.

وتابع رئيس الوزراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوي، بطول ( ٦.٥ ) كم وقيمة المشروع ١٣٠ مليون جنيه، بنسبة انجاز ٥٥%، ويهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه لأنه يمثل شريانا رئيسيا موازيا للمحور المركزي لربط الأحياء.