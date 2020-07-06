بتكلفة 512 مليار جنيه.. النقل: التخطيط لتنفيذ 22 مشروع مترو حتى 2024

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق كامل الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة

وأضاف الوزير، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي 22 مشروعا بإجمالي تكلفة 512 مليار جنيه حتي عام 2024 ،وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 228.5 مليار جنيه، وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء في تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 250.5 مليار جنيه .

كما استعراض وزير النقل الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 36% والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة، وحيث جاري تنفيذ أعمال حفر النفق وتركيب الحلقات الخرسانية بين محطة ماسبيرو والزمالك.

ووجه وزير النقل، أن يتم استعادة حركة الطرق أعلى المحطات النفقية فور انتهاء أعمال الحفر بكل محطة تسهيلاً على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة كما استعرض الوزير أخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح محطات المرحلة الرابعة.

كما تابع وزير النقل موقف تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية حيث تم تسليم أول قطار من الصفقة في 16/6/2020 وسيتم توريد ثاني قطار خلال هذا الشهر على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد على أن يتم تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر . ، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والمنتهية بمحطة عدلي منصور.

ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 32.6 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الانشائية 32%، مشددا على ضرورة تكثيف الأعمال نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.

كما طالب وزير النقل بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات التمويلية الخاصة بتطوير أنظمة الخط الأول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وان الوزارة تسير في اتجاهين في هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.