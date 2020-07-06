زيارة كشفت الجريمة.. تفاصيل مقتل شخص بطعنات جاره في عين شمس

كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة تفاصيل مقتل مواطن على يد جاره في عين شمس.

وجاء في التحقيقات أن شقيقة المجني عليه جاءت لزيارته فعثرت على جثته واختفاء (2 هاتف محمول - خاصين بالمجني عليه وحافظة نقوده)، فأبلغت الشرطة.

وقال المتهم بعد ضبطه إنه نظراً لاقامته بذات العقار محل سكن المجني عليه وعلمه بعدم تواجده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقه محتوياتها، وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله للشقة بتواجد المجني عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وصرحت بتشريح ودفن الجثة.