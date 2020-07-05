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البرلمان يوافق على اعتماد 80 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والخارجية

06:38 م الأحد 05 يوليه 2020
البرلمان يوافق على اعتماد 80 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والخارجية

مجلس النواب

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

يهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.

وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.

مجلس النواب الموازنة العامة اقتصاد مصر

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