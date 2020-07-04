​جريمة تستوجب الإعدام.. برلمانية تطالب بسرعة التحقيق في واقعة التحرش بالفتيات

(مصراوي):

أعلنت منى منير، عضو مجلس النواب، رفض وإدنة وقائع التحرش الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الوقائع أظهرت ضحايا، وما تم إثباته في تحقيقات هذه الوقائع يتنافى مع المشاعر الإنسانية والدين والأخلاق، فواقعة اغتصاب شاب لعدد من الفتيات على أحد مواقع التواصل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، لتصل إلى الإعدام.

ولفتت منير، في بيان لها اليوم السبت، إلى ضرورة توجيه عقوبات رادعة للمتحرشين، ومنع الطالب المتهم بالتحرش من السفر؛ للحفاظ على مجرى التحقيقات، مشيرةً إلى أن المرأة هي الأخت والابنة والزوجة، وهن أمهات المستقبل، فبدلًا من أن يتم دعمها وحمايتها بمظلة حماية اجتماعية وإنسانية كبيرة، أصبحت تتعرض إلى ممارسات كادت تودي بحياتها وتجعلها وصمة عار داخل المجتمع.

وطالبت عضو مجلس النواب المنظمات النسائية والحقوقية بضرورة تبني التحقيقات ومتابعتها وتوصيل الجاني إلى الإعدام جراء ما فعله من ممارسات عنف وتحرش واغتصاب لأكثر من فتاة واستغلالهن أسوأ استغلال.

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