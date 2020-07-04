28 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2539 راكبًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 28 رحلة طيران دولية، غادرت، اليوم السبت، إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 2539 راكبًا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أنه غادرت صالات السفر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، 28 رحلة دولية في طريقها إلى عدة دول بالخارج؛ منها فرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا والنمسا وبلجيكا والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وإثيوبيا وعمان والسودان.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.