السيسي يهنئ شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يطيب لي أن أتقدم لشعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة.​