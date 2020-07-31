أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

4 نصائح من الصحة لتجنب انتقال كورونا خلال ذبح الأضاحي

05:30 ص الجمعة 31 يوليه 2020
4 نصائح من الصحة لتجنب انتقال كورونا خلال ذبح الأضاحي

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين اتباع نصائح الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة، مجموعة من النصائح كالتالي:

- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.

- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.

- اشتر الأضاحي باتباع الإجراءات الاحترازية الرسمية.

- لا تذبح الأضاحي التي تبدو أنها مريضة.

وزيرة الصحة هالة زايد وزارة الصحة ذبح الأضاحي فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمطار رعدية والحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان