4 نصائح من الصحة لتجنب انتقال كورونا خلال ذبح الأضاحي
كتب- يوسف عفيفي:
ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين اتباع نصائح الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى فيروس كورونا.
ووجهت الوزارة، مجموعة من النصائح كالتالي:
- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.
- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.
- اشتر الأضاحي باتباع الإجراءات الاحترازية الرسمية.
- لا تذبح الأضاحي التي تبدو أنها مريضة.
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