4 نصائح من الصحة لتجنب انتقال كورونا خلال ذبح الأضاحي

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين اتباع نصائح الوقاية اللازم اتباعها عند ذبح الأضحية لمنع انتقال العدوى فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة، مجموعة من النصائح كالتالي:

- تجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة.

- لا تقم بذبح الأضحية في المنزل.

- اشتر الأضاحي باتباع الإجراءات الاحترازية الرسمية.

- لا تذبح الأضاحي التي تبدو أنها مريضة.