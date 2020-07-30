أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

3 آلاف جنيه غرامة.. الجيزة تحذر من ذبح الأضاحي بالطريق العام

10:18 م الخميس 30 يوليه 2020
3 آلاف جنيه غرامة.. الجيزة تحذر من ذبح الأضاحي بالطريق العام

ذبح الأضحية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق حفاظا على النظافة العامة وسلامة الذبائح من التلوث.

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، أنه في حال رصد أية مخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

ذبح الأضاحي محافظة الجيزة النظافة الطريق العام

الخبر التالى:

"الأزهر للفتوى" يصدر بيانًا جديدًا بشأن صلاة العيد في المنازل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القرآن الكريم تعتذر عن بث أذان المغرب قبل موعده: رصيدنا لديكم يسمح