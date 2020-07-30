وزارة الأوقاف: رفع أذان النوازل ظهر يوم العيد

كتب- محمود مصطفى:

عقدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني لمتابعة سير العمل الدعوى وخطبة عيد الأضحى المبارك، وخطبة الجمعة، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي، وذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح، وجمع جلود الأضاحي، ومتابعة تنفيذ التعليمات بشأن التزام الحياد في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع ناقشت غرفة عمليات الوزارة متابعة خطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بنفس الضوابط الاحترازية والتأكيد على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم.

وناقش الاجتماع متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التليفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وأكدت غرفة العمليات أن الأوقاف برجالها القائمين على مشروع صكوك الأضاحي على استعداد كامل للإنابة عن كل من يرغب في أداء سنة الأضحية، سواء من خلال الدخول على خدمة الدفع الإلكتروني (تبرعات صكوك الأوقاف) أو الدفع المباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

وأكدت اللجنة على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني.

وشددت على أنها في انعقاد دائم على مدار أيام العيد وعلى تواصل مستمر بالمديريات الإقليمية، وتنبه على جميع قيادات المديريات برفع تقرير يومي لغرفة العمليات بالوزارة.

حضر الاجتماع ، كل من الدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت، مدير عام متابعة التكليفات، وعبدالحميد عمر، مدير عام مكتب الوزير، ورفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني.​