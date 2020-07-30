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السيسي يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى

07:32 م الخميس 30 يوليه 2020
السيسي يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى

الرئيس السيسي والرئيس التونسي

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنياً لتونس الشقيقة حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.​

السيسي الرئيس السيسي الرئيس التونسي تونس عيد الأضحى

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