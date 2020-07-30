السيسي يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى
كتب- يوسف عفيفي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنياً لتونس الشقيقة حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93356
عدد المصابين
-
37025
عدد المتعافين
-
4728
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16849365
عدد المصابين
-
9871808
عدد المتعافين
-
662648
عدد الوفيات
إعلان