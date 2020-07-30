وزير التموين: توافر السلع واللحوم بالمنافذ والشوادر طوال أيام العيد

مصراوي

هنأ الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وترأس المصليحي، الخميس، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة أعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريرًا لحظيًا بالموقف التموينى والرقابي في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها، الخميس، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات، لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

وأكد المصيلحى توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوى الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم كافة الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتبارًا من أول الشهر وكذلك قيام المنافذ بصرف صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين.

وشدد المصيلحي على توافر جميع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بجميع الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفة وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، المسلى، الدواجن، الأسماك، الفول،.. وغيرها من السلع الأساسية، واستمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير جميع السلع بالمحافظة.