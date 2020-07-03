7 نصائح من الصحة لمرضى السكر للوقاية من كورونا (فيديوجرافيك)
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عددًا من النصائح عبر حسابها على "تويتر" لمرضى السكر؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة إنه على المرضى الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي، على أن يجرى التحليل مرتين أو ثلاثة في اليوم.
ولفتت إلى ضرورة أن يكون لدى المريض إمدادات كافية من الدواء سواءً الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر، مع الالتزام بوجود مواعيد منتظمة لتناول الطعام والنوم.
كما نصحت الوزارة بغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والانتظام في تناول الأنسولين أو الأقراص الخاصة لعلاج السكر، والتواصل الدائم مع الفريق الطبي.
٧ نصائح هامة لوقاية مرضى السكر من الإصابة بكوفيد-١٩— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) July 3, 2020
العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا👌 pic.twitter.com/Rm9itIt2JP
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