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أول تحرك برلماني بشأن الترويج لبيع "رمديسيفير" على مواقع التواصل

03:16 م الجمعة 03 يوليه 2020
أول تحرك برلماني بشأن الترويج لبيع "رمديسيفير" على مواقع التواصل

رمديسيفير

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن النصب على المواطنين بالترويج لبيع عقار "رمديسيفير إيفا فارما" على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالهم ببيع أدوية مغشوشة.

وقالت عبدالحليم: في ظل خطة وزارة الصحة المتبعة؛ لتوفير الأدوية اللازمة لعلاج فيروس كورونا بالصيدليات العامة ومستشفيات العزل الصحي، ما زال المستغلون يعملون على استغلال أزمات المواطنين ومرضهم وبيع الوهم بالترويج لعلاجات مغشوشة ومنتهية الصلاحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: حذرت شركة "إيفا فارما" من صفحات التواصل الاجتماعي المروجة لادعاءات توفير عقار "رمديسيفير" خارج المستشفيات، مؤكدة أن الدواء لا يستخدم إلا داخل المستشفيات، ولا يستخدم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة في العزل المنزلي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الصفحات التي تروج لبروتوكولات علاج وأدوية لمواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين قلة وعي المواطنين، بتقديم العلاج بأسعار زهيدة وتوفره في أي وقت لهم، ما يشجع بعض المواطنين على التعاون مع هؤلاء النصابين وشراء العلاج.

وأكدت النائبة، أن هذا العلاج يتسبب في إحداث آثار جانبية شديدة لا سيما على الحالات الحرجة التي تعاني من أمراض مزمنة بجانب إصابتها بفيروس كورونا، فتناولها أي دواء دون تصريح من الطبيب المختص سيؤدي إلى وفاتها في الحال.

وطالبت بتحرك عاجل لمنع تداول أي أدوية أو بروتوكولات علاج على مواقع التواصل الاجتماعي وتوقيع عقوبات مشددة ضد المستغلين، وتكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام بأن أي دواء يتم الترويج له على صفحات التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة وحدها فقط من تروج للأدوية الصحيحة والنافعة.

رمديسيفير علاج كورونا مجلس النواب

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