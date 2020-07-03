حبس وغرامة.. ننشر نص قانون عقوبة الغش في الامتحانات قبل تصويت البرلمان
مصراوي
يناقش مجلس النواب ،خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، لمكافحة أعمال الغش في الامتحانات.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.
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