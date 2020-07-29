القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة

القاهرة- (أ ش أ):

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك

داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل، متمنيًا لكم التوفيق في مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التي تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للوطن وإستعدادهم للتضحية والفداء فى سبيل عزته والمحافظة على سلامة وقدسية أراضيه، ووقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء, لتظل القوات المسلحة بقيادتكم وعطاء وتضحيات أبنائها درعاً قوياً يحمي الوطن، وحصنًا منيعًا يحفظ للشعب أمنه واستقراره.

والله أدعو أن يحفظكم للوطن ويرعاكم قائدًا لمسيرته نحو المستقبل الآمن لمصر وشعبها العظيم وأن يعيد هذا العيد عليكم بكل الخير.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .