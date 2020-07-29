إحباط تهريب 153 كجم بواريك الشعر مع راكب قادم من ألمانيا بمطار القاهرة
كتب - محمد عبيد
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي المستعار، أخفاها راكب مصري عائد من ألمانيا داخل حقائبه لتهريبها وبيعها لمحلات الكوافيرات وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وقالت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه خالد رمضان مأمور الجمارك فى راكب مصري، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت هيثم الدمرداش مأمور التفتيش وعمرو عبدالمنعم مدير الحركة، تبين وجود 153 كليو جرام من بواريك الشعر الطبيعى المستعار مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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