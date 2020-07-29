محافظ الجيزة: إيقاف مشرف وسائق نظافة عن العمل لمدة 3 أشهر لهذا السبب

الجيزة- (أ ش أ):

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بالإيقاف عن العمل لكل من (إ.ف) عن قطاع النظافة بالهرم و(ر. س) بالهيئة العامة للنظافة والتجميل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.

وجاء قرار محافظ الجيزة، نظرًا لقيام الموظفين المذكورين بإلقاء المخلفات والرتش بترعة المريوطية بدلًا من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك، وهو الأمر الذي يحدث ضررًا جسيمًا بالترعة ويعد تكاسلاً كبيراً من العاملين في أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ووجه المحافظ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية بقرار الإيقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية.

كما وجه راشد هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع أي مخلفات من مجرى الترعة وعدم السماح بإلقاء أي مخلفات بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية وتحويل مظاهر القبح التي عانت منها الترعة على مدار سنوات إلى مظهر حضاري يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

كما أكد المحافظ ، أنه لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم.

وقال "راشد"، إن المحافظة لن تتوانى عن تحقيق الانضباط في كافة الأجهزة وأن على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل، لافتاً إلى أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين بشأن أي أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الإداري للتحقيق والتعامل الفوري معها.