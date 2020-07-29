مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة وعلى رأسها متابعة جائجة فيروس كورونا المستجد في ظل الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومية.

كما يناقش المجلس استعداد الحكومة لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتوافر الللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة لتخفيف على المواطنين.

كما يناقش المجلس تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من القطاعات والتي تقوم الحكومة على تنفيذها.​