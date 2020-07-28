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العناني يبحث مع محافظ الإسكندرية النهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة

07:53 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
العناني يبحث مع محافظ الإسكندرية النهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

مصراوي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الثلاثاء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائبه الدكتورة جاكلين عازر، لبحث سبل تعزيز التعاون لوضع آلية للنهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة، وبالأخص تعظيم الطاقة الفندقية بها.

وتناول اللقاء مناقشة بحث دراسة تطوير محافظة الإسكندرية سياحيا خاصة وأنها تمتلك مقومات جذب سياحية متنوعة، بالإضافة إلى دراسة سبل زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة من خلال إنشاء فنادق جديدة تستغل المقومات الثقافية والسياحية، من أجل استيعاب أكبر عدد من الزائرين و السائحين الوافدين إليها.

وأوضحت وزارة السياحة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تمت مناقشة مقترح تطوير أحد الميادين الهامة بمحافظة الإسكندرية على غرار تطوير ميدان التحرير بالقاهرة، لإظهار المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة أمام الزائرين بالصورة الجمالية التي تليق بها ومكانتها التاريخية والسياحية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، قام بزيارة محافظة الإسكندرية نهاية الشهر الماضي لتفقد بعض المنشآت الفندقية والأماكن السياحية والأثرية بها ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة الصحية بها بالإضافة إلى تفقده لمنطقة المنتزة السياحية ومتابعة مشروع تطويرها وأحيائها لتصبح منتجعا سياحيا ثقافيا عالميا، كما قام بإعادة فتح قلعة قايتباي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية للزيارة.

وفي إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية تم أيضا إعادة فتح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري.

خالد العناني القطاع السياحي الإسكندرية محمد الشريف

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