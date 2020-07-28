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يشمل العيد.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة (بيان بالدرجات)

04:21 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
يشمل العيد.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة (بيان بالدرجات)

الطقس

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى يوم الاثنين 3 أغسطس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2-3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار خفيفة بنسبة 40-50% تقريباً تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى يوم الاثنين 3 أغسطس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2-3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة على القاهرة العظمى 36-37 والصغرى 25-26، والوجه البحري العظمى 35-36 والصغرى 24- 25، والسواحل الشمالية العظمى 30-32 والصغرى 23-24، وجنوب سيناء العظمى 40-42 والصغرى 39-30، وشمال الصعيد العظمى 40-41 والصغرى 37-38، وجنوب الصعيد العظمى 45-46 والصغرى 31-32 درجة مئوية.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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