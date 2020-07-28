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مدبولي يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

01:18 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
مدبولي يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

مصطفى مدبولي عيد الأضحى السيسى

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