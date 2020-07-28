شوفوا مصر كانت عاملة إزاي.. السيسي: لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة الروبيكي، اليوم الثلاثاء، عن ملف سد النهضة: "مواقع التواصل والإعلام فيها اهتمام شديد، اللي عايز يقول رأي يقول، واللي هو أول ما يتخانق نقول كلمة".

وأضاف السيسي: "افتكروا 30 يونيو من 2013 حتى 2016، شوفوا مصر كانت عاملة ازاي، وبفضل الله وبوعيكم كل يوم بنزداد قوة، وربنا بيعينا عليها، عشان شرف نبلنا وعدالة موقفنا، نتعامل بقيم راقية لازم يكتب لها النجاح، ماحدش يشكك في قيم الشرف، لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا، لازم يكون النجاح جائزتنا.. بالنجاح والعمل والمثابرة".

وتابع رئيس الجمهورية في ما يخص سد النهضة، قائلًا: "نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهي عملية ملء وتشغيل السد، بنتكلم عن فترات صعبة فيها فترات جفاف.. أدينا بنبذل جهدنا عشان فيه تفاوض".

وأضاف الرئيس السيسي: "طب لو ماحصلش نجاح في التفاوض؟ لأ هننجح بجهدنا في الوصول إلى اتفاق على اللي كنا بناخده قبل كده".

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.