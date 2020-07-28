أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

شوفوا مصر كانت عاملة إزاي.. السيسي: لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا

12:06 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
شوفوا مصر كانت عاملة إزاي.. السيسي: لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة الروبيكي، اليوم الثلاثاء، عن ملف سد النهضة: "مواقع التواصل والإعلام فيها اهتمام شديد، اللي عايز يقول رأي يقول، واللي هو أول ما يتخانق نقول كلمة".

وأضاف السيسي: "افتكروا 30 يونيو من 2013 حتى 2016، شوفوا مصر كانت عاملة ازاي، وبفضل الله وبوعيكم كل يوم بنزداد قوة، وربنا بيعينا عليها، عشان شرف نبلنا وعدالة موقفنا، نتعامل بقيم راقية لازم يكتب لها النجاح، ماحدش يشكك في قيم الشرف، لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا، لازم يكون النجاح جائزتنا.. بالنجاح والعمل والمثابرة".

وتابع رئيس الجمهورية في ما يخص سد النهضة، قائلًا: "نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهي عملية ملء وتشغيل السد، بنتكلم عن فترات صعبة فيها فترات جفاف.. أدينا بنبذل جهدنا عشان فيه تفاوض".

وأضاف الرئيس السيسي: "طب لو ماحصلش نجاح في التفاوض؟ لأ هننجح بجهدنا في الوصول إلى اتفاق على اللي كنا بناخده قبل كده".

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة

الخبر التالى:

أمطار رعدية على هذه المناطق والرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن "عملية عسكرية" بسبب سد النهضة: "اللي خايف مش بيهدد"