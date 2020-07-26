أول تعليق من وزير النقل بشأن عقار الزمالك
(مصراوي):
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن لجنة هندسية ستتفقد محيط عقار الزمالك، لمعرفة ما إذا تضررت عقارات أخرى محيطة أم لا.
وتابع كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللجان الفنية ستحدد حجم الشروخ في عمارة الزمالك".
ونوه إلى أن الرأي الفني للجنة الهندسية بشأن عقار الزمالك سيتم تنفيذه فورًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من محطات مترو الزمالك.
ولفت وزير النقل إلى أنه تم تغيير اسم محطة الزمالك في الخط الثالث لتصبح باسم صفاء حجازي، مضيفًا: "نرحب بانضمام سكان العقار لو بينهم مهندسين للجنة الفنية المشكلة".
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