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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق غرفة عمليات انتخابات الشيوخ

02:44 م الأحد 26 يوليه 2020
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق غرفة عمليات انتخابات الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب

كتب- مصراوي:

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية والحرص الدائم على تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات.

ورحبت التنسيقية بالتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

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تنسيقية شباب الأحزاب انتخابات الشيوخ

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