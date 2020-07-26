"صناعة البرلمان": نتابع تكليفات السيسي للنهوض بالغزل والنسيج وإعادة القطن إلى عهده السابق

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت متابعة التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للنهوض بصناعات الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.

وأشاد عامر، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه سيتم وضع تصور لزيادة المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاهتمام بجهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار؛ خصوصًا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار عامر إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وأكد عامر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع مع الحكومة خطتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تتقدم للحكومة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تكفل مواجهة مشكلات الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة عالميًّا.