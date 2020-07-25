ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الأحد تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأوار الجوية، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتابع: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع استقرار باقي المناطق.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى السابعة صباحا على القاهرة والوجه البحري،، وتتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس.

وأوضح أن حركة الرياح تنشط على المناطق الجنوبية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.​