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اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول ومغادرة 159 رحلة لنقل 18 ألف راكب

05:17 م الجمعة 24 يوليه 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد وصول ومغادرة 159 رحلة لنقل 18 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


تشهد صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تنقل 12 ألف راكب من جنسيات مختلفة، بينما يغادر صالات السفر بالمطار 77 رحلة إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية، تقل على متنها 5 آلاف راكب من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، لتستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ24 ساعة حوالي 18 ألف راكب على متن 159 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مطار القاهرة الدولي حركة الطيران شركة مصر للطيران

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