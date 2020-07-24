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مصدر بالري يكشف سبب خروج محطات شرب بالسودان من الخدمة

03:30 ص الجمعة 24 يوليه 2020
مصدر بالري يكشف سبب خروج محطات شرب بالسودان من الخدمة

محطات شرب

كتب - أحمد مسعد:

قال مصدر بوزارة الموارد المائية والري، إن السبب الرئيسي حول شح المائي في بعض محطات الشرب بالسودان، هو تفريغ المياه من السدود تمهيدًا للفيضان، مشيرًا إلى أن تصريف الحصص المائية بالسدود.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن حجز إثيوبيا للمياه بحجم 4.9 مليار متر مكعب حلال الفيضان، لافتًا إلي أن الأزمة بدأت تتلاشي أمس بعد مرور المياه.

وأكد المسؤول أن مصر سوف تستقبل المياه منتصف أبريل بدلاً من الشهر الجاري، مضيفا أن سبب تاخير المياه هو حجز المياه من قبل إثيوبيا.

وأشار إلى أن هذه الكمية لا تؤثر على مصر، وسبق وعرضنا الموافقة على الملء الأوّل لإثيوبيا شريطة التوقيع على اتفاق ملزم لكافة الأطراف وهو ما تخالفه حكومة أديس أبابا الآن.

وكانت الخرطوم أعلنت أمس، خروج عدد من محاطات الشرب بالسودان عن الخدمة نتيجة انحسار المياه وحجزها خلف سد النهضة الإثيوبي.​

محطات شرب السودان وزارة الموارد المائية

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