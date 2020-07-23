أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الإفتاء: إخراج الشركات زكاتها لموظفيها المحتاجين جائز شرعا

07:04 م الخميس 23 يوليه 2020
الإفتاء: إخراج الشركات زكاتها لموظفيها المحتاجين جائز شرعا

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للشركات إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم، سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، ولأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أنه يُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين، عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم، أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.

وشددت دار الإفتاء المصرية، على أن إعطاء القروض من الزكاة أمر لا يجوز شرعا، لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض.

دار الإفتاء المصرية الزكاة

الخبر التالى:

ليبيا وتحركات تركيا.. تفاصيل مباحثات السيسي الهاتفية مع رئيس وزراء اليونان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول إصابة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا