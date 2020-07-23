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في ذكراها الـ 68.. نقابة الأشراف: ثورة يوليو ضربت نموذجاً فريداً في تلاحم الشعب وجيشه

06:18 م الخميس 23 يوليه 2020
في ذكراها الـ 68.. نقابة الأشراف: ثورة يوليو ضربت نموذجاً فريداً في تلاحم الشعب وجيشه

السيد محمود الشريف

كتب - محمود مصطفى:

قدمت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أسمى التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي نحيا اليوم في ظل ثمارها الشاهدة على أن الشعب المصري العظيم لا يستسلم ولا يرضخ وقادر على مواجهة أعتى التحديات بتماسك شعبه وجيشه وتلاحمهم خلف القيادة السياسية.

وقالت النقابة في بيانها لها، إن ثورة يوليو أحدثت تغييراً جذرياً في بنية المجتمع المصري، وانتصرت للفقراء والمهمشين، ضاربة نموذجاً فريداً يحتدى به إلى اليوم فى التلاحم بين الشعب وقواته الباسلة وجنوده الشرفاء المخلصين، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدة بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار على كافة الجبهات و الأصعدة.

وجددت نقابة الأشراف تفويضها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمها للقوات المسلحة بعد تفويض البرلمان المصري لها في مواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها الرئيس السيسي على عاتقه مسؤولية قيادة هذا الوطن، شاهدة على أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعية الله عزوجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وأن يوفقهم إلى تجاوز التحديات الراهنة.

السيد محمود الشريف نقابة الأشراف ثورة يوليو

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