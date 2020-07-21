الأوقاف: المدعو سعيد القصبي مفصول من الوزارة.. والفيديو المتداول له ليس في مصر
كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف، أن المدعو سعيد القصبي، ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا علاقة له بالأوقاف، وتم إنهاء خدمته بالقرار رقم 878 لسنة 2016م اعتبارا من 1 أغسطس 2016، نظرًا لانقطاعه عن العمل.
وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن الفيديو المتداول للمدعو سعيد القصبي، بما يعج من مغالطات، ليس داخل جمهورية مصر العربية، لأن المسجد الذي يبث منه الفيديو يؤدي الخطبة بلغتين.
ويعرف القصبي نفسه بأنه عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
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