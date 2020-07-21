وزيرة الثقافة: ثورة يوليو سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطني

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ثورة 23 يوليو سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطني الحديث ونجحت في تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التي حققت الاستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة.

وأضافت "عبدالدايم"، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن هذه الملحمة البيضاء ستبقى ملهمة للأجيال و باعثا للإبداع في مختلف المجالات، موضحة أن الاحتفالات بهذه المناسبة تقام طبقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم التعارف عليها حرصًا على السلامة العامة.

وتابعت أن القطاعات تنظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن المفتوحة وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الإلكترونى.

وتنظم دار الأوبرا احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبدالحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس على مسرح النافورة وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري.

كما يفتح قطاع الفنون التشكيلية 8 متاحف فنية وقومية تم إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل هي متحف الزعيم جمال عبدالناصر – الزعيم مصطفى كامل – الأديب طه حسين – محمود مختار – محمد ناجي – إنجي أفلاطون – حسن حشمت إلى جانب الفنون الجميلة بالإسكندرية والذي يقيم بالتعاون مع المحافظة معرضًا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة وتتناول عددًا من الوقائع التي واكبت الثورة إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين اجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت و عاصروا الأحداث.

ويبث المركز القومي لثقافة الطفل عددًا من الفعاليات الإلكترونية على قناته باليوتيوب تتضمن عددًا من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة "سلام" إلى جانب فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبدالتواب وعرض فيلم تسجيلي عن "ثورة 23 يوليو" مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة "علم مصر" .

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنظم احتفالية فنية كبرى تتواصل على مدار ثلاثة أيام وتنطلق مساء السبت المقبل وحتى 27 يوليو بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات وتحييها على التوالي فرق الشباب للموسيقى العربية، النيل للموسيقى والغناء، التنورة التراثية، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية الأونلاين التي تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على قناتها باليوتيوب، أمسية مسجلة بعنوان (قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا).

و استضافت الدكتور أحمد الشربينى، الدكتور أشرف مؤنس، الدكتور أحمد عبدالدايم والدكتور سيد فليفل وتتناول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية في مسيرة ثورة يوليو وتتضمن لقاءات مع الموجى الصغير ابن الموسيقار محمد الموجي، الفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبي فريد الأطرش والدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائي الراحل حسين السيد.

كما يتم عرض ملف وثائقي يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة، كما يتم إتاحة مجموعة من الكتب PDF تتناول تاريخ الثورة منها مذكرات صلاح سالم ، ثورة يوليو والسودان ، ثورة يوليو والمشرق العربي 1952- 1956، مصر فى القرن العشرين إلى جانب ببلوجرافيا باللغة العربية والإنجليزية تتضمن جميع ما كتب فى الصحف والتراث الفكري عن يوميات الثورة ووقائعها.

ويقدم المركز القومي للترجمة خصما بقيمة 50% على جميع الإصدارات وذلك بمنفذ البيع بالمركز حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 23 يوليو.

وتبث قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الخميس 23 يوليو باقة من أشهر الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ومشاركة نخبة من نجوم الأوبرا.