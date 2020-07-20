البابا تواضروس: فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان

(مصراوي):

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال رسالته التى بثتها صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أن فيروس كورونا بمثابة جرس إنذار من الله للإنسان.

وأضاف البابا تواضروس خلال رسالته والتى جاءت تحت عنوان " ضابط الكل": أن الله من محبته ورحمته للإنسان أراد أن يوقظه؛ فالله أراد أن يقول للإنسان لاتنس نفسك أنت صغير جدا وضعيف جدا، والفيروس بالرغم من صغر وزنه وأنه لا يأتي 1 على مليون من وزن الإنسان، فإنه ليس بالجيوش ولا بالأموال ولا بالعظمة ولا الأراضي الزراعية؛ فالإنسان يعود إلى حجمه وهى رسالة استيقاظ من الله إلى الإنسان.