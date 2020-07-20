مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية عليها 1955راكبًا من جنسيات مختلفة

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 16 رحلة طيران دولية، أقلت حوالي 1955راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 16 رحلة قادمة من، ألمانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، الأردن، أثيوبيا، نيجيريا.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.