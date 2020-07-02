بالأسماء.. الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 179 فندقا ب 14 محافظة (جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح ودمياط والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا)، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٣١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و ٦٣ فندقا بمحافظة البحر الأحمر، و ٣٨ فندقا بالقاهرة الكبرى، و فندقين بمحافظة مطروح، و ٨ فنادق بمحافظة دمياط، و ٣ فنادق بمحافظة الإسماعيلية.

وأقرت اللجنة باستيفاء ٥ فنادق بمحافظة السويس، و ٩ فنادق بمحافظة المنيا، و ٥ فنادق بمحافظة أسيوط، و ٣ فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و ٨ فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

وأوضح العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الآن إلى ٤٨٠ فندقا ب ١٩ محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وننشر في القائمة التالية عدد 480 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية:

الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية