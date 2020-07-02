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السيسي يصدق على تعديل قوانين مجلسي الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية"

09:58 ص الخميس 02 يوليه 2020
السيسي يصدق على تعديل قوانين مجلسي الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

كما صدق الرئيس على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا على قانون 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

السيسي مجلس الشيوخ مجلس النواب الجريدة الرسمية

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